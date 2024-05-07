Торговая война неизбежна? Эксперт объяснил, почему Европа не справится с Китаем

Эксперт: Европа может повысить пошлину для электромобилей Китая

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист, финансовый аналитик и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил NEWS.ru, что Пекин не согласится добровольно ограничить экспорт электромобилей на европейский рынок.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По его словам, Европа может рассмотреть возможность введения санкционных мер, таких как повышение пошлин на китайские электромобили, однако жёсткой экономической политики со стороны ЕС ожидать не стоит.

Разуваев отметил, что Китай активно поддерживает свой экспорт, и европейский рынок для него имеет большое значение, поскольку ЕС является важнейшим торговым партнёром Китая.

Тем не менее, он подчеркнул, что Европа не сможет потянуть торговую войну с Китаем, как это делают США.