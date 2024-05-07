Вы удивитесь: как использовать лаванду в кулинарии и чем полезен лавандовый чай

Советы, как использовать лаванду в кулинарии

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Лаванда широко используется в кулинарии. Блюда с добавлением пищевой лаванды очень популярны на юге Франции, в Испании и Италии.

Фото: creativecommons.org by Echter Lavendel is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Как использовать лаванду в кулинарии

Вы можете либо измельчить цветки лаванды (идеально подходят для смешивания с сахаром), либо приготовить настой или сироп и процедить.

В кулинарии рекомендуется использовать лаванду вместе с "прованскими травами" (смесью трав), такими как розмарин, тимьян, орегано.

По средиземноморской традиции сушеную траву лаванды используют в качестве пряности, добавляют в соусы, мясные и рыбные блюда, супы и салаты. Кроме того, экстракт лаванды улучшает вкус и придает аромат кондитерским изделиям. Высушенные цветки растения также используют для украшения блюд.

Лаванда обладает очень ярким ароматом. Поэтому ее использование в кулинарных экспериментах должно быть тщательно дозированным.

Польза лавандового чая

Напиток обладает умеренным мочегонным эффектом и может вызвать изжогу при частом употреблении. Цветки богаты эфирными маслами, их содержание достигает 4-5%. Также в них содержится валериановая кислота, которая чрезвычайно полезна для сердечно-сосудистой и нервной систем.