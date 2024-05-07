Домашний компот: вкус детства в каждом глотке

Рецепт натурального компота

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Компот — это одно из самых любимых напитков из детства, который напоминает нам о лете, солнце и теплых домашних вечерах. Мы поделимся с вами рецептом домашнего компота, который принесет в ваш дом аромат свежих фруктов и незабываемый вкус детства.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты.

— 1 кг свежих фруктов (яблоки, груши, персики, абрикосы)

— 200 г сахара

— 2 л воды

— 1 палочка корицы

— 3-4 гвоздики

— 1 лимон (для аромата)

Приготовление.

1. Начнем с подготовки фруктов. Очистите их от кожуры, удалите косточки (если есть) и нарежьте на кусочки.

2. В кастрюлю положите нарезанные фрукты, добавьте сахар, палочку корицы и гвоздики.

3. Залейте все водой и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите компот на медленном огне около 15-20 минут.

4. Выключите огонь и дайте компоту настояться еще около 30 минут, чтобы фрукты хорошо пропитались ароматом специй.

5. Перед подачей можно добавить немного сока лимона для яркости вкуса.

6. Подавайте компот охлажденным или с добавлением льда.