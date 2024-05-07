Домашний компот: вкус детства в каждом глотке

Компот — это одно из самых любимых напитков из детства, который напоминает нам о лете, солнце и теплых домашних вечерах. Мы поделимся с вами рецептом домашнего компота, который принесет в ваш дом аромат свежих фруктов и незабываемый вкус детства.
Ингредиенты.
— 1 кг свежих фруктов (яблоки, груши, персики, абрикосы)
— 200 г сахара
— 2 л воды
— 1 палочка корицы
— 3-4 гвоздики
— 1 лимон (для аромата)
Приготовление.
1. Начнем с подготовки фруктов. Очистите их от кожуры, удалите косточки (если есть) и нарежьте на кусочки.
2. В кастрюлю положите нарезанные фрукты, добавьте сахар, палочку корицы и гвоздики.
3. Залейте все водой и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите компот на медленном огне около 15-20 минут.
4. Выключите огонь и дайте компоту настояться еще около 30 минут, чтобы фрукты хорошо пропитались ароматом специй.
5. Перед подачей можно добавить немного сока лимона для яркости вкуса.
6. Подавайте компот охлажденным или с добавлением льда.
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