Зачем они вообще нужны: какой колоссальный вред ватные палочки могут нанести ушкам кошки

Ветеринары рассказали о вреде ватных палочек для кошек

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

О кошачьей чистоплотности ходят много легенд, но следует помнить, что есть места, которые даже самому тщательному коту не под силу очистить.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прежде всего, это ушки, с которыми даже самый самостоятельный кот не справится без помощи.

Естественно, заботливые владельцы делают все возможное, чтобы помочь своей кошке оставаться чистой и аккуратной. В таких случаях часто прибегают к ватным палочкам.

Однако следует избегать использования этих средств — всегда существует риск того, что палочка зайдет слишком глубоко и может повредить барабанную перепонку.

Кроме того, ватные палочки не удаляют серу, а скорее толкают ее еще глубже. Это может привести к образованию пробки и ухудшению слуха. То же самое относится и к самодельным турундочкам из ваты и спичек — существует риск того, что вата останется в ушной раковине.

Но это еще не все — кошки почему-то любят грызть ватные палочки. Если они попадут в желудок, это может вызвать проблемы с пищеварением, а иногда даже потребовать хирургического вмешательства.