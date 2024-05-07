Владимир Путин подписал закон "О стратегических целях развития..." до 2036 года

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Владимир Путин подписал документ о стратегических целях до 2036 года

1:42
Россия

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года.

Владимир Путин подписал документ о стратегических целях до 2036 года
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Указ включает 12 национальных целей, направленных на улучшение качества жизни граждан и развитие экономики.

В 1 пункте указаны следующие приоритетныв национальные цели:

"1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее – национальные цели):

а) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;

г) экологическое благополучие;

д) устойчивая и динамичная экономика;

е) технологическое лидерство;

ж) цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы."

Целевые показатели и задачи охватывают различные сферы, включая технологический лидерстве, цифровую трансформацию и пространственное развитие.

Правительство Российской Федерации должно разработать и представить блок национальных проектов для достижения национальных целей.

Администрация Президента Российской Федерации должна разработать предложения по приведению Указа в соответствие с настоящим Указом.

Указ признает утратившим силу предыдущий указ о национальных целях развития до 2030 года.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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