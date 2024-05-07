Владимир Путин подписал закон "О стратегических целях развития..." до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года.
Указ включает 12 национальных целей, направленных на улучшение качества жизни граждан и развитие экономики.
В 1 пункте указаны следующие приоритетныв национальные цели:
"1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее – национальные цели):
а) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) экологическое благополучие;
д) устойчивая и динамичная экономика;
е) технологическое лидерство;
ж) цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы."
Целевые показатели и задачи охватывают различные сферы, включая технологический лидерстве, цифровую трансформацию и пространственное развитие.
Правительство Российской Федерации должно разработать и представить блок национальных проектов для достижения национальных целей.
Администрация Президента Российской Федерации должна разработать предложения по приведению Указа в соответствие с настоящим Указом.
Указ признает утратившим силу предыдущий указ о национальных целях развития до 2030 года.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.