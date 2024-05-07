Владимир Путин подписал закон "О стратегических целях развития..." до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года.

Указ включает 12 национальных целей, направленных на улучшение качества жизни граждан и развитие экономики.

В 1 пункте указаны следующие приоритетныв национальные цели:

"1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года (далее – национальные цели):

а) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;

г) экологическое благополучие;

д) устойчивая и динамичная экономика;

е) технологическое лидерство;

ж) цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы."