Оригинальная закуска: овощные рулетики с большим содержанием клетчатки и полезных для кишечника пробиотиков
Как приготовить полезные овощные рулетики
0:52
Если у вас есть немного свободного времени, попробуйте приготовить эти овощные рулеты. В них много клетчатки, которая содержится в овощах, и полезных для кишечника пробиотиков из йогурта.
Фото: flickr.com by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 3 чашки нарезанной овощной смеси
- 1 чашка веганского сливочного сыра
- 1 чашка греческого йогурта
- 1 столовая ложка измельчённого свежего укропа
- Домашний соус ранч
- Цельнозерновые лепёшки
Приготовление
- В миске взбейте сливочный сыр с йогуртом, соусом ранч и укропом.
- Намажьте примерно 1/4 стакана смеси на каждую лепёшку. Разложите сверху овощи.
- Начиная с одного конца, скатывайте лепёшку к центру, пока начинка не будет плотно завёрнута. Накройте каждый рулет полиэтиленовой плёнкой.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
3 закусочных рулета. Морковный рулет. Свекольный рулет. Шпинатный рулет. Шикарная закуска