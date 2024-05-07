Оригинальная закуска: овощные рулетики с большим содержанием клетчатки и полезных для кишечника пробиотиков

Как приготовить полезные овощные рулетики

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас есть немного свободного времени, попробуйте приготовить эти овощные рулеты. В них много клетчатки, которая содержится в овощах, и полезных для кишечника пробиотиков из йогурта.

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Ингредиенты

3 чашки нарезанной овощной смеси

1 чашка веганского сливочного сыра

1 чашка греческого йогурта

1 столовая ложка измельчённого свежего укропа

Домашний соус ранч

Цельнозерновые лепёшки

Приготовление

В миске взбейте сливочный сыр с йогуртом, соусом ранч и укропом. Намажьте примерно 1/4 стакана смеси на каждую лепёшку. Разложите сверху овощи. Начиная с одного конца, скатывайте лепёшку к центру, пока начинка не будет плотно завёрнута. Накройте каждый рулет полиэтиленовой плёнкой.