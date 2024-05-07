Определено старинное средство, способное предотвратить болезни и восстановить иммунитет

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Невролог Мухина: иглоукалывание помогает приспособиться к смене времён года

1:55
Здоровье

По словам врача-невролога Марият Мухиной, различные недомогания весной, включая неврологические, могут быть связаны с адаптацией к солнечному свету и другими факторами. Изредка внутренние процессы человека не успевают справиться с изменениями во внешней среде, что может привести к нарушению сна, аппетита, чувству усталости и отсутствию удовлетворения жизнью. Для предотвращения подобных последствий можно воспользоваться процедурой иглоукалывания.

Невролог Мухина: иглоукалывание помогает приспособиться к смене времён года
Фото: krdicmedia.korean.go.kr by 국립국어원 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea

Данный метод особенно эффективен для женщин, которые весной стремятся к свежести, привлекательности и энергии. Этот приём восточной медицины помогает пробудить скрытые запасы и восстановить энергетическое равновесие. Воздействие на определённые точки тела способствует выделению эндорфинов, так называемых "гормонов радости". Это приводит к улучшению работы внутренних органов и кровообращения, как отметила невролог.

По её мнению, иглоукалывание способно стимулировать работу органов ЖКТ, снять мышечное напряжение, улучшить качество сна и укрепить иммунитет. Это приводит к улучшению состояния кожи и волос, а также настроения. Обычно подобные изменения требуют проведения комплексного лечения, включающего приём витаминов, инсоляцию и лечебную физкультуру. Однако процедура иглоукалывания позволяет достичь тех же результатов без излишних затрат времени и денег.

"Кроме того, хочу развеять распространённое заблуждение: якобы иголки показаны только при заболеваниях, что вовсе не соответствует действительности. Это профилактическая процедура, полезная всем и практически не имеющая противопоказаний. И прибегать к ней полезно несколько раз в год, особенно во время перемен и нестабильности", — подытожила Марият Мухина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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