Определено старинное средство, способное предотвратить болезни и восстановить иммунитет

По словам врача-невролога Марият Мухиной, различные недомогания весной, включая неврологические, могут быть связаны с адаптацией к солнечному свету и другими факторами. Изредка внутренние процессы человека не успевают справиться с изменениями во внешней среде, что может привести к нарушению сна, аппетита, чувству усталости и отсутствию удовлетворения жизнью. Для предотвращения подобных последствий можно воспользоваться процедурой иглоукалывания.
Данный метод особенно эффективен для женщин, которые весной стремятся к свежести, привлекательности и энергии. Этот приём восточной медицины помогает пробудить скрытые запасы и восстановить энергетическое равновесие. Воздействие на определённые точки тела способствует выделению эндорфинов, так называемых "гормонов радости". Это приводит к улучшению работы внутренних органов и кровообращения, как отметила невролог.
По её мнению, иглоукалывание способно стимулировать работу органов ЖКТ, снять мышечное напряжение, улучшить качество сна и укрепить иммунитет. Это приводит к улучшению состояния кожи и волос, а также настроения. Обычно подобные изменения требуют проведения комплексного лечения, включающего приём витаминов, инсоляцию и лечебную физкультуру. Однако процедура иглоукалывания позволяет достичь тех же результатов без излишних затрат времени и денег.
"Кроме того, хочу развеять распространённое заблуждение: якобы иголки показаны только при заболеваниях, что вовсе не соответствует действительности. Это профилактическая процедура, полезная всем и практически не имеющая противопоказаний. И прибегать к ней полезно несколько раз в год, особенно во время перемен и нестабильности", — подытожила Марият Мухина.
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