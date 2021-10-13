Сына Бориса Немцова с супругой срочно госпитализировали

Наследник политика Бориса Немцова Антон с супругой Анной вдвоём попали в больницу. Эта новость взбудоражила общественность.

Антон Немцов скрывает подробности своей личной жизни. Госпитализация вместе с женой привлекла внимание публики к его персоне.

Выяснилось, что Антон и его жена Анна не избежали заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом злосчастье сообщил сам наследник именитого политика.

"Мы попали в госпиталь с ковидом. Не ожидали, что у нас дойдет до этого. Легли в больницу, чтобы тщательно контролировать течение болезни и не допускать развития осложнений", — написал 25-летний Антон Немцов.

Парень объяснил, что их положили с супругой в одну палату. Лечение кажется ему эффективным.

"Нас лечат очень хорошими капельницами. Нам уже лучше", — объяснил он.

Антон Немцов связал себя узами брака в 2018 году. Шикарная церемония бракосочетания прошла на Рублёвке. Гостями праздника стали многие звезды российского шоу-бизнеса. В 2019-ом у супругов родился наследник.

"Немцовых стало больше. Мальчик Борис. Слава Богу за всё", — сообщала ранее радостную новость мать Антона Екатерина Одинцова.

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