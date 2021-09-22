EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Результаты политики Зеленского": в Крыму прокомментировали покушение на Шефира
Honor может нести угрозу национальной безопасности США
В Рособрнадзоре оценили законопроект о добровольном ЕГЭ
Скончался звезда фильма "Секс в большом городе"
Киев увидел "российский след" в покушении на помощника Зеленского
Врач рассказал, может ли вакцинация детей привести к аутизму
Под Хабаровском пропал с радаров самолёт Ан-26
Артемий Лебедев: либералы презирают избирателей ЕР — непонятно, почему
В Минздраве заявили о низкой эффективности "Арбидола" в случае "ковида"

Собчак оценила предложение Мизулиной передать функции опеки силовикам

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мизулина подготовила поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым сотрудники правоохранительных органов должны будут проверить условия жизни ребёнка в семье. Ксения Собчак прокомментировала данное предложение.

Собчак оценила предложение Мизулиной передать функции опеки силовикам

Ранее дочь Елены Мизулиной Екатерина заявила, что творчество Моргенштерна провоцирует молодых людей на преступления.

Сенатор Елена Мизулина считает правильным передать функции органов опеки в России силовикам.

"У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства", — пояснила член Совфеда.

В Семейный кодексе РФ, по предложению Мизулиной, могут быть внесены поправки. Они гласят, что полиция будет оценивать опасность нахождения ребёнка в семье. На правоохранительные органы также, возможно, будет возложена обязанность изъять ребёнка из неблагополучной семьи.

После того, как несовершеннолетний окажется в безопасности, полиция будет оценивать степень вины родителей.

"У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства", — цитирует слова члена Совфеда URA. RU.

Собчак объяснила, что её особенно впечатлило в словах Мизулиной.

"Сегодня фантастически плодотворный день у семьи Мизулиных. Особенно мне нравится формулировка про "более аккуратное вмешательство полиции в частную жизнь", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Елена Мизулина о несовершенстве семейного кодекса в России
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
"Результаты политики Зеленского": в Крыму прокомментировали покушение на Шефира
Honor может нести угрозу национальной безопасности США
Власти протестировали метод выбора нужного президента-2024
В Рособрнадзоре оценили законопроект о добровольном ЕГЭ
Скончался звезда фильма "Секс в большом городе"
Киев увидел "российский след" в покушении на помощника Зеленского
Врач рассказал, может ли вакцинация детей привести к аутизму
Под Хабаровском пропал с радаров самолёт Ан-26
Александр Петров провёл экскурсию по своей шикарной квартире
Артемий Лебедев: либералы презирают избирателей ЕР — непонятно, почему
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой

Не все поверили в искренность Наташи Королёвой, которая заявила, что у неё подрастает дочь в США. Отцом ребёнка, по словам актрисы, является её хороший друг. Есть мнение, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" выдумала историю с ребёнком ради пиара.

Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
Студенты отказались от лекций невозмутимого профессора ПГНИУ
Новости Украины
"Смиритесь уже" - генерал ВСУ осадил кричащих о войне с Россией
Ирина Шлионская "Сам дурак!" и ещё шесть способов ответить на оскорбление Ирина Шлионская Усам Оздемиров Побороть бедность не получится, если всех стричь под одну гребёнку Усам Оздемиров Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер
Общество
"Главное, что он заперся": в Пермском вузе похвалили невозмутимого преподавателя
Общество
Лекция во время стрельбы: правильно ли поступил педагог
"Ивермектин" побеждает коронавирус в Индии
Здоровье
"Ивермектин" побеждает коронавирус в Индии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников