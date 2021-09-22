Собчак оценила предложение Мизулиной передать функции опеки силовикам

Мизулина подготовила поправки в Семейный кодекс РФ, согласно которым сотрудники правоохранительных органов должны будут проверить условия жизни ребёнка в семье. Ксения Собчак прокомментировала данное предложение.

Ранее дочь Елены Мизулиной Екатерина заявила, что творчество Моргенштерна провоцирует молодых людей на преступления.

Сенатор Елена Мизулина считает правильным передать функции органов опеки в России силовикам.

"У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства", — пояснила член Совфеда.

В Семейный кодексе РФ, по предложению Мизулиной, могут быть внесены поправки. Они гласят, что полиция будет оценивать опасность нахождения ребёнка в семье. На правоохранительные органы также, возможно, будет возложена обязанность изъять ребёнка из неблагополучной семьи.

После того, как несовершеннолетний окажется в безопасности, полиция будет оценивать степень вины родителей.

"У полиции более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства", — цитирует слова члена Совфеда URA. RU.

Собчак объяснила, что её особенно впечатлило в словах Мизулиной.

"Сегодня фантастически плодотворный день у семьи Мизулиных. Особенно мне нравится формулировка про "более аккуратное вмешательство полиции в частную жизнь", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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