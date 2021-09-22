Мизулина объяснила, кто на самом деле виноват в трагедии в Перми

Общественный деятель Екатерина Мизулина считает, что на молодёжь негативно влияет творчество Моргенштерна, поэтому молодые люди устраивают стрельбу в школах и университетах. Ксения Собчак прокомментировала заявление дочери Елены Мизулиной.

Екатерина Мизулина убеждена что корень зла, заставляющий молодых людей убивать, кроется в опасных песнях Алишера Валеева (настоящее имя рэпера Моргенштерна).

"Если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа — пропаганду наркотиков, насилия, проституции — через различных так называемых лидеров общественного мнения всяких моргенштернов и им подобных, то такие ситуации будут повторяться в будущем", — заявила Мизулина-младшая.

Ксения Собчак не прошла мимо заявления общественного активиста.

"Ну какая же талантливая и деятельная династия", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня", намекая на маму Екатерины — политика Елену Мизулину.

Дочь борца за нравственность российского общества продолжает дело матери.

"Если вы сами не найдёте виновного в трагедии в Перми, то за вас это сделает Екатерина Мизулина", — гласит подпись к заявлению младшей Мизулиной в Telegram-канале команды Собчак "Осторожно, новости".

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