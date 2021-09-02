Шаляпин объяснил, почему оставил больную "ковидом" жену в Америке

Новоиспечённая жена Прохора Шаляпина находится в реанимации. Лёгкие 42-летней женщины поражены на 80%. Певец же в это время приумножает своё благосостояние в России.

Прохор Шаляпин нашёл себе выгодную партию, однако вскоре женщина заразилась коронавирусом. Медовый месяц молодожёнов завершился печально.

Зная скандальную репутацию Шаляпина, многие видят в этой ситуации особую иронию судьбы. Друзья же певца отмечают, что Прохор не виноват в болезни своей супруги.

Действительно, артист не мог предвидеть такое стечение обстоятельств. Прохор хоть и переживает за здоровье жены, но работу свою не бросает. Сетевые моралисты укорили певца за то, что он устроил бурную деятельность на родине, забыв обо всех тревогах.

Прохор в России уже успел выгодно приобрести участок земли в Подмосковье. Он также вернулся к своему излюбленному занятию — съёмкам в ток-шоу.

"Сейчас я уехал в Москву, мне нужно было снять два клипа. Толку в США от меня нет. В больницу меня не пускают, но я постоянно узнаю новости о состоянии жены. И когда она уже более-менее оклемается, я смогу прилететь. Мы ещё собираемся купить дом в Лас-Вегасе до января, а всем показывали арендованный особняк", — цитирует слова Прохора Teleprogramma. pro.

Татьяна Девис ранее не была замужем, детей у бизнес-леди тоже нет. Пожилые родители женщины сейчас лежат в клинике в тяжёлом состоянии. По словам друга Прохора Георгия Кирьянова, если Татьяна скончается, согласно американским законам, все её имущество по наследству перейдёт к законному супругу — к Прохору Шаляпину.

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