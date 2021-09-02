EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Никакая это не наглость": в Кремле заступились за поправившего Путина школьника
Сергей Иванов: ГТС Украины развалится сама по себе рано или поздно
Боррель заявил о необходимости создания армии Евросоюза
Сергей Иванов: "Северный поток-2" призван решить экологические проблемы
Эксперт: не все видеокамеры на дорогах законны
Фальков: тотальная дистанционка невозможна в вузах
"Вакцинный туризм" для иностранцев может появиться в России в этом году
Небоскрёбы не нужны: дальневосточные кварталы хотят застроить малоэтажками
Американские сенаторы раскритиковали Джо Байдена за Афганистан

Шаляпин объяснил, почему оставил больную "ковидом" жену в Америке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Новоиспечённая жена Прохора Шаляпина находится в реанимации. Лёгкие 42-летней женщины поражены на 80%. Певец же в это время приумножает своё благосостояние в России.

Шаляпин объяснил, почему оставил больную "ковидом" жену в Америке

Прохор Шаляпин нашёл себе выгодную партию, однако вскоре женщина заразилась коронавирусом. Медовый месяц молодожёнов завершился печально.

Зная скандальную репутацию Шаляпина, многие видят в этой ситуации особую иронию судьбы. Друзья же певца отмечают, что Прохор не виноват в болезни своей супруги.

Действительно, артист не мог предвидеть такое стечение обстоятельств. Прохор хоть и переживает за здоровье жены, но работу свою не бросает. Сетевые моралисты укорили певца за то, что он устроил бурную деятельность на родине, забыв обо всех тревогах.

Прохор в России уже успел выгодно приобрести участок земли в Подмосковье. Он также вернулся к своему излюбленному занятию — съёмкам в ток-шоу.

"Сейчас я уехал в Москву, мне нужно было снять два клипа. Толку в США от меня нет. В больницу меня не пускают, но я постоянно узнаю новости о состоянии жены. И когда она уже более-менее оклемается, я смогу прилететь. Мы ещё собираемся купить дом в Лас-Вегасе до января, а всем показывали арендованный особняк", — цитирует слова Прохора Teleprogramma. pro.

Татьяна Девис ранее не была замужем, детей у бизнес-леди тоже нет. Пожилые родители женщины сейчас лежат в клинике в тяжёлом состоянии. По словам друга Прохора Георгия Кирьянова, если Татьяна скончается, согласно американским законам, все её имущество по наследству перейдёт к законному супругу — к Прохору Шаляпину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В трагедии жены Прохор Шаляпин обвинил медиков | НОВОСТИ ЗВЕЗД
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Эксперт: не все видеокамеры на дорогах законны
Фальков: тотальная дистанционка невозможна в вузах
Шаляпин объяснил, почему оставил больную "ковидом" жену в Америке
"Вакцинный туризм" для иностранцев может появиться в России в этом году
Небоскрёбы не нужны: дальневосточные кварталы хотят застроить малоэтажками
Американские сенаторы раскритиковали Джо Байдена за Афганистан
Киберпанк рядом: грузовики-беспилотники выйдут на российские дороги
Елена Зеленская встретилась в США с женщинами-лидерами Power women
Мутко обрушился с критикой на российские города
Центр "Вектор" скоро выпустит "ЭпиВакКорону-Н" в гражданский оборот
Популярное
Российский шоу-бизнес
Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости

Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.

Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Мир. Новости мира
Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против массовой вакцинации
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева показала необычную первосентябрьскую линейку дочери
Бывший СССР
В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе
Василий Амирджанов Лавров связал критику Сталина с "атакой на прошлое" Василий Амирджанов Александр Артамонов Призрак смерти кружит над планетой Александр Артамонов Любовь Степушова В Казахстане вброшена версия, что Россия взорвала склад в Таразе Любовь Степушова
Мир. Новости мира
"Грязнейший образец": Захарова высказалась о словах генсека НАТО
Политика. Новости и аналитика
BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну"
Центразия
Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников