Шаляпин стал владельцем дорогостоящей недвижимости

Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.

Состояние 42-летней жены Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис вызывает серьёзные опасения. Женщина с 80% поражения лёгких не может самостоятельно дышать. Поддерживают в ней жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Прохор в это время отправился на родину, где ведёт себя как рачительный и дальновидный хозяин.

Убитый горем певец приобрёл земельный участок в подмосковном посёлке. Чьи средства Шаляпин привлекает для масштабных покупок, пока неизвестно.

О выгодном приобретении артиста рассказала соседка Шаляпина по участку, поэтесса Любовь Воропаева.

"Могу подтвердить эту информацию, потому что эта история с июня месяца длилась и вот наконец завершилась. Сегодня Прохор и прежний хозяин оформили документы. О планах его рассказать не могу: что он будет делать, что строить — пусть сам ответит. Наши места давно приглянулись Шаляпину, вот и знакомы мы с ним уже долгое время. Он две песни на мои слова писал", — цитирует слова женщины портал BLITZ+.

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