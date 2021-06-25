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67-летняя Любовь Успенская шокировала поклонников откровенным нарядом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Несмотря на солидный возраст Любовь Успенская не отказывается от сексуальных фото. Однако не все эксперименты королевы шансона вызывают восторг у поклонников.

67-летняя Любовь Успенская шокировала поклонников откровенным нарядом

Успенская стала участницей фестиваля "Жара" и опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, на котором запечатлена в пикантной части сценического костюма. 67-летняя певица снялась в чёрном топе-корсете, продемонстрировав пышную грудь.

Свой образ звезда дополнила мини-шортами и чёрными ботфортами. При этом она вытянула губы словно при поцелуе.

"Московская "Жара" сегодня ничем не отличилась от "Жары" в Баку", — подписала снимок Успенская.

Стоит отметить, что из-за COVID-19 ограничений мероприятие продолжили в онлайн-формате.

Некоторые подписчики отметили, что Успенская выглядит эффектнее Мадонны. Однако большинство пользователей не оценили сексуальный образ певицы. Они обвинили звезду в использовании фотошопа и отметили, что в её возрасте нужно быть скромнее.

"Дааааа……фотошоп….обидно…да ладно", "Человек без чувства меры, в 67 лет это смешно и грустно", "Для элегантного возраста очень пошло!", — написали они.

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Любовь Успенская. Откровенное интервью. Мужское / Женское. Выпуск от 30.04.2021
Автор: Снежана Шахова
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