Адвокат Моргенштерна убеждён, что клип рэпера не задевает чувства верующих

Прокуратура занялась проверкой музыкального клипа Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна". Действие в клипе происходит в некоем религиозном учреждении, напоминающий по антуражу католический костёл.

Моргенштерн, судя по всему, предвидел реакцию аудитории на его провокативное творение.

Перед показом видео зрителей уведомляют о том, что не хотели никого обидеть.

"Авторы исследуемого видеоклипа в самом начале видеоряда сделали оговорку: "Данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер", — цитирует слова юриста Сергея Жорина ТАСС.

Правозащитник объяснил, что к видео следует относиться как к развлекательному контенту.

Что касается претензий в том, что рэпер якобы в своём клипе оскверняет религиозные символы, то Жорин отметил, что при съёмках использовался лишь бутафорский реквизит.

Адвокат Моргенштерна подчеркнул, что "Cathedral st. Filorenella", где, согласно пояснению в ролике происходят события в клипе, вымышленное. Храма с таким названием в реальности не существует.

Ранее Правда. ру писала, что прокуратура выясняет, оскорбляет ли клип Моргенштерна чувства верующих.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.