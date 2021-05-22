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Адвокат Моргенштерна убеждён, что клип рэпера не задевает чувства верующих

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Прокуратура занялась проверкой музыкального клипа Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна". Действие в клипе происходит в некоем религиозном учреждении, напоминающий по антуражу католический костёл.

Адвокат Моргенштерна убеждён, что клип рэпера не задевает чувства верующих

Моргенштерн, судя по всему, предвидел реакцию аудитории на его провокативное творение.

Перед показом видео зрителей уведомляют о том, что не хотели никого обидеть.

"Авторы исследуемого видеоклипа в самом начале видеоряда сделали оговорку: "Данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер", — цитирует слова юриста Сергея Жорина ТАСС.

Правозащитник объяснил, что к видео следует относиться как к развлекательному контенту.

Что касается претензий в том, что рэпер якобы в своём клипе оскверняет религиозные символы, то Жорин отметил, что при съёмках использовался лишь бутафорский реквизит.

Адвокат Моргенштерна подчеркнул, что "Cathedral st. Filorenella", где, согласно пояснению в ролике происходят события в клипе, вымышленное. Храма с таким названием в реальности не существует.

Ранее Правда. ру писала, что прокуратура выясняет, оскорбляет ли клип Моргенштерна чувства верующих.

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DJ Smash & MORGENSHTERN - Новая Волна (Премьера Клипа, 2021)
Автор: Елена Былкина
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