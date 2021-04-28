Полина Гагарина повредила плечо во время выступления — видео

Полина Гагарина была вынуждена остановить концерт в Челябинске. Прямо во время исполнения одной из песен певица согнулась пополам от пронзившей её боли.

ПОЛИНА ГАГАРИНА ВЫВИХНУЛА ПЛЕЧО НА КОНЦЕРТЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Выяснилось, что Гагарина очень сильно развела руки, из-за чего ранее повреждённое плечо "вылетело" из сустава. Из-за травмы исполнительница не смогла без посторонней помощи уйти со сцены.

Кадры с выступления, на котором произошел инцидент, попали в интернет. Публика не сразу поняла, что произошло. Некоторые подумали, что всё происходящее на сцене — часть номера.

Исполнительнице оперативно оказали медицинскую помощь, поэтому Гагарина спустя некоторое время смогла продолжить выступление. Концерт закончился под бурные овации благодарных зрителей.

Поклонники певицы поняли, что с Полиной всё в порядке, так как она продолжила гастрольный тур. Следующее её выступление состоялось в Екатеринбурге.