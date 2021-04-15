Подписчики Нетребко вступили в споры из-за её поста про COVID-19

Анна Нетребко удивилась тому, что в столице будто бы все забыли о свирепствующей эпидемии COVID-19. Оперная певица погуляла по Москве и задалась вопросом в своём Instagram про ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

"Москва 13.04.2021. И вопросы повисли в воздухе. Где же ты, коронавирус? Всё работает с лета", — написала Нетребко в своём микроблоге под видео с прогулки.

На кадрах по Москве беспечно передвигаются люди без масок и перчаток.

Фолловеры Нетребко активно стали обсуждать затронутую певицей тему. Одни утверждали, что расслабляться ещё рано, другие убеждены, что в России сумели справиться с опасным вирусом с помощью эффективной вакцины.

"А сколько умерло? Радуется народ, но не бережётся. Или все уже привиты?"; "Потому что часть народа уже переболела, часть уже привилась в регионах тоже самое, народ на улице, всё работает"; "Для Германии это сон. Мне уже кажется, что мы навечно в этом карантине"; "У нас в Афинах все закрыли с осени, а все болеют всё равно", — комментировали пост оперной дивы в Сети Instagram.

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