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Лера Кудрявцева опубликовала фото из своего пионерского детства

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая показала чёрно-белый снимок, на котором ей около десяти лет.

Лера Кудрявцева опубликовала фото из своего пионерского детства

Лера Кудрявцева разместила в своём Instagram фото, на котором предстала образцово-показательным советским ребёнком.

Миловидная девочка запечатлена в красном уголке на фоне знамени с изображением Владимира Ильича Ленина.

"Короче, доброй ночи!", — подписала Лера фото.

Маленькая Валерия чётко салютует правой рукой, слегка касаясь пионерской пилотки.

Этот жест означает, что интересы Родины, пионерской организации, единство детей всего мира пионер ставит выше личных.

Фото Леры-пионерки вызывало интерес подписчиков 49-летней телеведущей.

"Я в шоке, это не можете быть вы, Лера! Пионер, вы для меня гораздо моложе", — удивились поклонники звезды ТВ.

Фото Кудрявцевой пробудило у фолловеров ностальгические чувства.

"Лерочка, пока тебя не закидали спамом… Застала и я эти замечательные времена. Смотрю и плачу, как же было классно!" — пишут растроганные интернет-пользователи.

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