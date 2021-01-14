В заблуждение всех ввёл пост в Instagram Прохора Шаляпина.
Украинский исполнитель, известный благодаря своему яркому персонажу под именем Верка Сердючка, с негодованием воспринял известие о том, что он побывал в России.
Фотографию Андрея Данилко в обнимку с Андреем Малаховым разместил в своём микроблоге выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин. Исполнителю показалось забавным выложить снимок двух Андреев.
"А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея. С днём рождения, Андрей! Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья", — написал Прохор под снимком.
Таким образом Шаляпин решил поздравить Малахова с днём рождения.
Это фото было воспринято как новое. В СМИ решили, что Данилко посетил праздник в честь 48-летия Андрея Малахова.
Подобные сообщения не понравились Андрею Данилко, который поспешил опровергнуть недостоверную информацию.
"Снова фейк-ньюз. Фото 2010 года. Это непрофессионально", — укорил прессу украинский артист.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.