Ведущий передач "ДНК" и "Звёзды сошлись" собирался посадить самолет на МКАД.
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета обнародовали последние слова Александра Колтового, который разбился 7 ноября 2020 года.
Было установлено, что телеведущий планировал посадить самолет на МКАД в районе Тарлу, однако не смог этого сделать, так как на шоссе было много автомобилей.
"Пока тяну. Пытаюсь… Сейчас, может быть, уйду куда-нибудь в сторону, потому что МКАД занят. Отхожу… Пока тянет мотор. Дым просто в салоне", — сказал незадолго до смерти тележурналист.
Колтовой сам находился за штурвалом частного легкомоторного самолёта. Из-за отказа двигателя самолёта в воздухе на борту начался пожар. Шоумен подал аварийный сигнал и пытался найти место для приземления. В кабине самолёта находилась знакомая Александра Наталья Климова.
По версии следствия, причиной крушения стала техническая неисправность самолёта, который был собран частным мастером из разных деталей авиатехники.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.