Расшифрованы последние слова погибшего в авиакатастрофе Колтового

Ведущий передач "ДНК" и "Звёзды сошлись" собирался посадить самолет на МКАД.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета обнародовали последние слова Александра Колтового, который разбился 7 ноября 2020 года.

Было установлено, что телеведущий планировал посадить самолет на МКАД в районе Тарлу, однако не смог этого сделать, так как на шоссе было много автомобилей.

"Пока тяну. Пытаюсь… Сейчас, может быть, уйду куда-нибудь в сторону, потому что МКАД занят. Отхожу… Пока тянет мотор. Дым просто в салоне", — сказал незадолго до смерти тележурналист.

Колтовой сам находился за штурвалом частного легкомоторного самолёта. Из-за отказа двигателя самолёта в воздухе на борту начался пожар. Шоумен подал аварийный сигнал и пытался найти место для приземления. В кабине самолёта находилась знакомая Александра Наталья Климова.

По версии следствия, причиной крушения стала техническая неисправность самолёта, который был собран частным мастером из разных деталей авиатехники.