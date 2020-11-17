"Поддержка нужна всем": Петросян о помощи артистам в период пандемии

В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, вызванными пандемией коронавируса, многие звёзды оказались в сложной финансовой ситуации.

Юморист Евгений Петросян в интервью "Радио 1" прокомментировал информацию о бедственном положении, в котором оказались представители шоу-бизнеса из-за коронавирусных ограничений. Он сказал, что ничего не знает о таких жалобах.

"Я не в курсе всего этого", — сказал Петросян.

Но артист заявил, что в сложившейся ситуации поддержка необходима всем людям.

"Поддержка нужна всем", — подчеркнул Евгений Ваганович.

Ранее народный артист Лев Лещенко в интервью "Радио 1" опроверг информацию о своём трудном финансовом положении. Певец заявил, что является обеспеченным человеком. Несмотря на то что в настоящее время он не работает, ему удаётся содержать 20 человек из своего коллектива, а также помогать детскому дому для детей с ограниченными возможностями.