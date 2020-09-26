Регину Тодоренко впечатлила доброта жителей республики Дагестан.

Вернувшись из Дагестана, ведущая решила поделиться своими впечатлениями от увиденного. Девушка осталась в восторге, испытав на себе знаменитое кавказское гостеприимство.

"Доброе утро. Так много потрясающих людей вчера встретила в Дагестане, и все в один голос твердили, что, смотря на меня, хочется улыбаться. От этих слов так тепло стало на душе, что даже расплакалась. Каждый день я радуюсь, что вы у меня по-настоящему чувствительные, трогательные и сентиментальные! Спасибо за искренность!" — с восторгом отметила Регина.