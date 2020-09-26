Регину Тодоренко впечатлила доброта жителей республики Дагестан.
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Доброе утро) 🌞 так много потрясающих людей вчера встретила в Дагестане , и все в один голос твердили, что смотря на меня хочется улыбаться. От этих слов так тепло стало на душе, что даже расплакалась 😌 . Каждый день я радуюсь , что вы у меня по-настоящему чувствительные, трогательные и сентиментальные! 🙏🏻спасибо за искренность! Фото-волшебница - @nedyalkovairina . Ирин, с тобой даже самые тусклые фото оживают ! Спасибо тебе за преданность своему делу и магию в кадре ❤️. И, конечно, мой бессменный состав героев: Продюсер съемки - @nineska47 Personal assistant - @reutelena Mua&hair - @yanabuzychkina (Королёва кистей) Style - @sima_simmi (богиня стиля)!❤️
Вернувшись из Дагестана, ведущая решила поделиться своими впечатлениями от увиденного. Девушка осталась в восторге, испытав на себе знаменитое кавказское гостеприимство.
"Доброе утро. Так много потрясающих людей вчера встретила в Дагестане, и все в один голос твердили, что, смотря на меня, хочется улыбаться. От этих слов так тепло стало на душе, что даже расплакалась. Каждый день я радуюсь, что вы у меня по-настоящему чувствительные, трогательные и сентиментальные! Спасибо за искренность!" — с восторгом отметила Регина.
Жителям республики было приятно увидеть такую реакцию.
"Регина, приезжайте к нам почаще в гости, будем рады вам всегда. Вы очень потрясающая девушка, дальнейших процветаний вам и в вашей карьере", — не скупились на теплые пожелания дагестанцы.
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