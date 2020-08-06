Рэпер Моргенштерн жалеет о набитых на лице татуировках

Об этом артист рассказал в интервью журналу GQ Russia.

"Все мы, парни, которые делают татуировки на лице, жалеем об этом", — заявил Алишер Валеер.

Он также рассказал, что свою самую первую татуировку сделал в четырнадцать лет, перед этим не спросив разрешения у родителей.

Алишер Валеер больше известен под своим творческим псевдонимом Моргенштерн.