Об этом артист рассказал в интервью журналу GQ Russia.
"Все мы, парни, которые делают татуировки на лице, жалеем об этом", — заявил Алишер Валеер.
Он также рассказал, что свою самую первую татуировку сделал в четырнадцать лет, перед этим не спросив разрешения у родителей.
Алишер Валеер больше известен под своим творческим псевдонимом Моргенштерн.
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