Ученые раскрыли источник самой токсичной формы ртути

Наука

Американские учёные из Мичиганского университета и Ок-Риджской национальной лаборатории выявили молекулу, ответственную за отравляющее действие метилртути. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: Flickr by IAEA Imagebank, CC BY 2.0

Ртуть является крайне ядовитым веществом в чистом виде, а её метилированный вариант, метилртуть, может вызывать серьёзные неврологические расстройства у эмбриона даже при концентрации в несколько миллиардных граммах. Этот токсин накапливается в морепродуктах, которые остаются основным источником его отравления.

Исследователи уже знали о существовании белковой системы HgcAB, присутствующей в микробах и преобразующей ртуть в метилртуть. Однако эта система была очень чувствительна к воздействию кислорода и света, что затрудняло её изучение. Несмотря на это, уровень метилртути в окружающей среде оставался значительным.

В новом исследовании учёные выявили молекулу S-аденозил-L-метионин (SAM), которая отвечает за метилирование ртути и увеличение её токсичности.

Ранее предполагалось, что метильная группа для метилирования ртути поступает из метилтетрагидрофолата, широко используемого в клеточных реакциях. Однако новые эксперименты показали, что в данном случае метильная группа предоставляется SAM.

Учёные отметили, что их результаты, уточняющие механизмы образования метилртути, могут быть полезны для разработки стратегий очистки окружающей среды. Например, создание молекул-аналогов SAM теоретически может помочь предотвратить образование этого токсина.

Уточнения

Метилртуть — металлоорганический катион ртути c химической формулой [CH 3 Hg]+.