Шокирующая находка подо льдами Антарктиды: исследователи добыли образцы возрастом 1 миллиард лет

В Антарктиде извлекли образцы горных пород возрастом 1 млрд лет

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Ведущие специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга (ФГБУ "ВНИИОкеангеология") успешно завершили проект по добыче образцов горных пород из-подо льда.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно информации ТАСС, заместитель генерального директора и начальник отдела геологии и минеральных ресурсов Антарктиды ВНИИОкеангеологии Герман Лейченков сообщил, что возраст полученных образцов составляет около 1 миллиарда лет.

Для достижения подледниковой поверхности тектонического шва ученым пришлось пробурить ледниковый щит толщиной более 550 метров. В районе, расположенном в 30 километрах к югу от береговой зимовочной станции "Прогресс", была пробурена скважина на высоте около 700 метров над уровнем моря.

В результате был извлечен керн горной породы длиной 48 сантиметров и непрерывный керн антарктического льда, который позволит воссоздать климатические и атмосферные условия этого региона за последние 10 тысяч лет.

Анализ горных пород поможет ученым разобраться в происхождении магнитной аномалии, вызванной толщей горных пород, намагниченных под воздействием древнего и современного геомагнитного поля Земли. Ширина этой области с отличными от соседних территорий магнитными характеристиками составляет около 4 километров.

Ледовое бурение проводилось в рамках совместного проекта России и Китая, в котором участвовали Цзилиньский университет и Китайский университет геонаук (Пекин). Обработку и изучение образцов обеспечат лаборатории ФГБУ "ВНИИОкеангеология" и Китайского университета геонаук.

Ледовые керны будут исследованы в лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического института с поддержкой Российской антарктической экспедиции ААНИИ Росгидромета.