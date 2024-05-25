Революция в создании алмазов: разработан новый метод синтеза драгоценностей при нормальном атмосферном давлении

Учёные из Institute for Basic Science (Республика Корея) разработали метод синтеза алмазов при нормальном атмосферном давлении и без стартового камня, что упрощает и удешевляет процесс выращивания алмазов в лабораторных условиях.
Природные алмазы формируются в верхней мантии Земли при высоких температурах и давлениях. В 1955 году General Electric создали искусственные алмазы при высоком давлении и температуре. До недавнего времени считалось, что рост алмазов возможен только при таких условиях и с использованием жидких металлов, сообщает Nature.
Новый метод нарушает эту парадигму, позволяя выращивать алмазы при давлении 1 атм и температуре 1025 °C. Ключевым элементом является использование жидкого металла, состоящего из галлия, железа, никеля и кремния. Процесс включает каталитическую активацию метана и диффузию углерода, что приводит к росту алмазов. Кремний играет важную роль в стабилизации углеродных кластеров.
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