Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономичное вождение: как торможение двигателем помогает экономить топливо
Национальное Рейтинговое агентство и его преимущества
Жареный на сковороде лосось: как приготовить
Блогер Оксана Самойлов сделала самое необычное УЗИ в мире
Стало известно, что не стоит делать с кошками
Поклонница подарила Никите Кологривому большой портрет, вышитый крестиком
ATM: в списке целей ВСУ в глубине РФ есть Москва, ядерные объекты и курорты
Тренер рассказала, как сделать "осиную" талию
Важные советы по уходу за баклажаном
Революция в создании алмазов: разработан новый метод синтеза драгоценностей при нормальном атмосферном давлении

Корейские учёные разработали новый способ синтеза алмазов

1:10
Наука

Учёные из Institute for Basic Science (Республика Корея) разработали метод синтеза алмазов при нормальном атмосферном давлении и без стартового камня, что упрощает и удешевляет процесс выращивания алмазов в лабораторных условиях.

Корейские учёные разработали новый способ синтеза алмазов
Фото: Wikipedia by Fatimazt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Природные алмазы формируются в верхней мантии Земли при высоких температурах и давлениях. В 1955 году General Electric создали искусственные алмазы при высоком давлении и температуре. До недавнего времени считалось, что рост алмазов возможен только при таких условиях и с использованием жидких металлов, сообщает Nature.

Новый метод нарушает эту парадигму, позволяя выращивать алмазы при давлении 1 атм и температуре 1025 °C. Ключевым элементом является использование жидкого металла, состоящего из галлия, железа, никеля и кремния. Процесс включает каталитическую активацию метана и диффузию углерода, что приводит к росту алмазов. Кремний играет важную роль в стабилизации углеродных кластеров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Последние материалы
Главные правила приседаний: правильная техника, последовательность и интенсивность
Создана технология защиты серебряных украшений от подделок
Россиянин рассказал, как в Таджикистане относятся к русским
Шелушение кожи у мужчин: причины и способы борьбы
Простой рецепт смузи для шелковистой кожи
Возрождение бренда Volga: новые модели и скрытые проблемы
"Биометрическая" ипотека разрабатывается в России
"Эксперт РА" и система оценки страховых компаний
Эксперты рассказали, как отучить кошку портить мебель
Ирина Шейк показала фото с мамой, где она запечатлена подростком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников