Анонсирована первая в мире память специально для искусственного интеллекта — она быстрее и энергоэффективнее

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Samsung подготовил к выпуску чип памяти для искусственного интеллекта

1:22
Наука » Технологии

Южнокорейская корпорация Samsung подготовила к выпуску чип памяти для искусственного интеллекта, сообщило в среду SamMobile, онлайн-сообщество поклонников компании со ссылкой на корпоративные материалы.

Samsung подготовил к выпуску чип памяти для искусственного интеллекта
Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

Чип LPDDR5X DRAM обёмом 32 ГБ будет изготавливаться по уже хорошо отлаженному Samsung техпроцессу 12 нм. Разработчики обещают совершенно фантастическую скорость 10,7 Гбит/с. При этом он более компактны и энергоэффективный, нежели выпускаемые сейчас аналоги.

"Новый чип обеспечивает на 25% более высокую производительность и на 30% большую ёмкость", — уточняется в материале.

Серийное производство LPDDR5X начнётся во втором полугодии. Он найдёт применение в флагманских моделях смартфонов, планшетов и ноутбуков Samsung.

Сама компания прочит своему детищу будущее в искусственном интеллекте. "Samsung продолжит внедрять инновации и поставлять продукты для предстоящей эры искусственного интеллекта на устройствах посредством тесного сотрудничества с клиентами", — заверил исполнительный вице-президент Samsung Ен Чхоль Бэ.

Тем временем наука стоит на пороге создания принципиально нового типа памяти.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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