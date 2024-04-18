Предсказан лавинообразный рост аппетитов искусственного интеллекта: превзойдёт по энергопотреблению Индию

Директор ARM Хаас: к 2030 году ИИ будет потреблять больше энергии, чем Индия

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Бурное развитие технологий искусственного интеллекта требует всё большего количества электроэнергии, предупредил генеральный директор британской компании ARM Рене Хаас, пишет в среду Bloomberg.

Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler is licensed under CC0 Public Domain

По его прогнозам, к 2030 году центры обработки данных по всему миру будут потреблять больше электроэнергии, чем Индия, самая густонаселенная страна на планете.

ИИ стоит в самом начале своего развития, но оно протекает очень бурно, что подразумевает интенсивное машинное обучение — весьма энергозатратную операцию.

Хаас бьёт тревогу отчасти и в силу личной заинтересованности — возглавляемая им компания продвигает энергосберегающие чипы, применение которых может сократить потребление электричества серверами на 15%.

"Необходимы масштабные прорывы. Любая эффективность имеет значение", — говорит он.

Но бизнесмен не одинок в своей обеспокоенности. Ранее в Голландии подсчитали, что один только ChatGPT раскодует около 564 МВт·ч в день.