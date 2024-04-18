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Открытие физиков сулит создание сверхбыстрого энергонезависимого магнитного ОЗУ с записью данных лазером

В Еврейском университете открыли взаимодействие между светом и магнетизмом

2:12
Наука

Израильские учёные описали элементарное физическое взаимодействие между светом и магнетизмом, которое сулит прорыв в создании компьютерной памяти. Своими выводами они поделились в Physical Review Research.

В Еврейском университете открыли взаимодействие между светом и магнетизмом
Фото: Flickr by Micah Elizabeth Scott is licensed under CC BY-SA 2.0

В статье описан механизм перемагничивания твёрдого материала мощным лазерным лучом и приведено описывающее это явление уравнение.

Уравнение "совершенно новое и в то же время очень элементарное", объясняет профессор физики Еврейского университета в Иерусалиме Амир Капуа, один из соавторов исследования.

Магнитооптика — далеко не новое направление в науке, но это революционное открытие: раньше учёные не понимали, как использовать магнитную составляющую световой волны.

"Мы пришли к очень элементарному уравнению, описывающему это взаимодействие. Оно позволяет нам полностью пересмотреть оптическую магнитную запись и открыть путь к плотному, энергоэффективному и экономичному оптическому магнитному запоминающему устройству, которого ещё даже не существует", — полон оптимизма Капуа.

В компьютерах и смартфонах чаще всего используется динамическая память DRAM. Она отличается отлаженной технологией производства и низким уровнем ошибок, но не лишена недостатков: она энергозависимая — при отключении питания вся информация теряется.

В военных и космических приложениях применяется магниторезистивная память MRAM — она энергонезависимая, но довольно медленная. Если для записи в неё использовать лазер, как это позволяет делать открытие израильтян, проблема скорости решается. Более того, новый тип памяти может стать в миллион раз быстрее, чем традиционная электронная.

Капуа надеется, что с усовершенствованием технологии, когда удастся снизить мощность лазерного луча и найти более магнитомягкие материалы для записи информации, может быть создана квантовая память, в которой луч света кодирует магнитный бит не в 0 или 1, а в суперпозицию двух состояний, подобно кубитам в квантовых компьютерах.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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