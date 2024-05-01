Страховка для учебы за границей: что нужно знать студенту при её оформлении

Каждый студент, планирующий обучение за пределами России, должен иметь страховку, беж дающую право на медицинское обслуживание в стране пребывания. Во многих странах не по закону государства студенту не положен медицинский полис за счет бюджета, то он обязан приобрести его самостоятельно. АСН рассказало особенности страхования россиян, выезжающих для учёбы за рубеж.
Страховка для учёбы за границей оформляется на 1 год. Если период обучения дольше, то полис после года пролонгируется учащимся путём подачи заявки. Страховку можно оформить как на бумажном носителе, так и в электронном формате, с переводом на язык страны пребывания.
Иностранные вузы могут потребовать заключить страховой договор только с теми страховыми компаниями, которые имеют аккредитацию, а также включить в полис дополнительные риски.
От студента, желающего учиться за границей, требуют наличия:
Стандартная программа позволяет компенсировать расходы на:
В расширенную страховку могут входить другие услуги: репатриация, эвакуация по медицинским показаниям, временный выезд из страны пребывания в связи со смертью близких, прерывание учёбы из-за ухудшения здоровья и т. д.
Страховая выплата не положена студенту, если вред здоровью нанесён из-за:
Также выплаты не положены за плановое ведение беременности, плановую стоматологию и физиотерапевтические процедуры.
Полный список рисков, которые не покрывает страховка, прописан в договоре.
При покупке страховки все данные о студенте указываются по загранпаспорту или документу, дающему право на въезд в иностранное государство. Страховку для несовершеннолетних оформляют его законные представители. При наличии у студента хронических заболеваний нужно сначала проконсультироваться с менеджером страховой компании.
Если договор заключался в удалённом формате, полис нужно будет распечатать для дальнейшего получения визы.
Если страховка приобретена в России, эксперты советуют оформлять доверенность на близких родственников, чтобы оперативно урегулировать страховые случаев во время нахождения студента за границей.
Если студенческая страховка стала не нужна заявителю, он может аннулировать договор с компанией, если:
Чтобы отменить страховку, нужно составить заявление и представить документы, доказывающие причины аннулирования договора, например, копию страницы паспорта с отказом в выдаче визы. Порядок возврата страховых взносов при отказе от полиса прописан в договоре.
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