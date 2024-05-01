Страховка для учебы за границей: что нужно знать студенту при её оформлении

Эксперты АСН рассказали, как оформить студенческую страховку для учёбы за границей

4:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каждый студент, планирующий обучение за пределами России, должен иметь страховку, беж дающую право на медицинское обслуживание в стране пребывания. Во многих странах не по закону государства студенту не положен медицинский полис за счет бюджета, то он обязан приобрести его самостоятельно. АСН рассказало особенности страхования россиян, выезжающих для учёбы за рубеж.

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Нюансы полиса

Страховка для учёбы за границей оформляется на 1 год. Если период обучения дольше, то полис после года пролонгируется учащимся путём подачи заявки. Страховку можно оформить как на бумажном носителе, так и в электронном формате, с переводом на язык страны пребывания.

Иностранные вузы могут потребовать заключить страховой договор только с теми страховыми компаниями, которые имеют аккредитацию, а также включить в полис дополнительные риски.

Виды страховок для учебы за границей

От студента, желающего учиться за границей, требуют наличия:

частной студенческой медстраховки (её можно оформить ещё в России);

государственной медицинской страховки для студентов (оформляется только после пересечения границы страны пребывания);

стандартной государственной медстраховки (её могут оформить студенты, получившие гражданство или ВНЖ, после въезда в страну пребывания);

EHIC (программа для учащихся, прибывших из государств ЕС, ЕЭС и Швейцарии).

Какие риски покрывает страховка

Стандартная программа позволяет компенсировать расходы на:

посещение терапевта;

посещение узкопрофильных медицинских специалистов;

диагностику (кроме высокотехнологичной);

лечение в амбулаторных и стационарных условиях;

неотложное хирургическое вмешательство;

медикаменты по рецептам;

транспортировку до медклиники в стране пребывания.

В расширенную страховку могут входить другие услуги: репатриация, эвакуация по медицинским показаниям, временный выезд из страны пребывания в связи со смертью близких, прерывание учёбы из-за ухудшения здоровья и т. д.

Когда в компенсации будет отказано

Страховая выплата не положена студенту, если вред здоровью нанесён из-за:

попытки суицида;

алкогольной или наркотической зависимости;

венерических инфекций;

отдыха с физическими нагрузками;

самолечения;

Также выплаты не положены за плановое ведение беременности, плановую стоматологию и физиотерапевтические процедуры.

Полный список рисков, которые не покрывает страховка, прописан в договоре.

Особенности оформления полиса

При покупке страховки все данные о студенте указываются по загранпаспорту или документу, дающему право на въезд в иностранное государство. Страховку для несовершеннолетних оформляют его законные представители. При наличии у студента хронических заболеваний нужно сначала проконсультироваться с менеджером страховой компании.

Если договор заключался в удалённом формате, полис нужно будет распечатать для дальнейшего получения визы.

Если страховка приобретена в России, эксперты советуют оформлять доверенность на близких родственников, чтобы оперативно урегулировать страховые случаев во время нахождения студента за границей.

Можно ли отменить страховку

Если студенческая страховка стала не нужна заявителю, он может аннулировать договор с компанией, если:

не прибыл на учебу в иностранное государство по уважительным причинам;

покинул страну пребывания раньше предполагаемого срока;

закончил обучение раньше предполагаемого срока.

Чтобы отменить страховку, нужно составить заявление и представить документы, доказывающие причины аннулирования договора, например, копию страницы паспорта с отказом в выдаче визы. Порядок возврата страховых взносов при отказе от полиса прописан в договоре.