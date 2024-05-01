Яркие красно-жёлтые бутоны: это прекрасное растение наполнит дом радостью — вечнозелёная лиана для выращивания в квартире

Манеттия — прекрасная лоза из тропиков Южной Америки. Она пользуется популярностью среди комнатных растений. В помещении она может достигать высоты до 1,5 метра, поддерживаемой обрезкой. Цветение происходит с весны до середины осени, с яркими красно-жёлтыми бутонами.
Растение предпочитает рассеянный свет днём и немного прямых лучей утром. Оптимальная температура для манеттии — 22-26 градусов, зимой — не менее 12 градусов. Почва должна быть питательной и хорошо пропускать воздух. Регулярный обильный полив важен, особенно в жару.
Молодые растения пересаживают каждый год, а взрослые — по мере необходимости. Можно выращивать манеттию на поддержке или формировать кустарник с помощью обрезки.
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