Яркие красно-жёлтые бутоны: это прекрасное растение наполнит дом радостью — вечнозелёная лиана для выращивания в квартире

Почему стоит приобрести манеттию

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Манеттия — прекрасная лоза из тропиков Южной Америки. Она пользуется популярностью среди комнатных растений. В помещении она может достигать высоты до 1,5 метра, поддерживаемой обрезкой. Цветение происходит с весны до середины осени, с яркими красно-жёлтыми бутонами.

Фото: https://www.flickr.com/photos/plants_of_russian_in_brazil/6108415443/ by Alex Popovkin, Bahia, Brazil is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Растение предпочитает рассеянный свет днём и немного прямых лучей утром. Оптимальная температура для манеттии — 22-26 градусов, зимой — не менее 12 градусов. Почва должна быть питательной и хорошо пропускать воздух. Регулярный обильный полив важен, особенно в жару.

Молодые растения пересаживают каждый год, а взрослые — по мере необходимости. Можно выращивать манеттию на поддержке или формировать кустарник с помощью обрезки.