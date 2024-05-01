Икра: секрет здоровья и красоты в каждой ложке

Почему икра благоприятно влияет на красоту и здоровье

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы все еще не пробовали икру на тосте на завтрак, то, вероятно, у вас еще не было момента для размышлений о том, что вы упускаете. Икра лососевых рыб, такая как красная, частиковая (белая) и осетровая (черная), известна своим обилием полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3), важных витаминов и минералов, таких как селен и фосфор.

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Эти элементы играют ключевую роль в поддержании красоты и здоровья. Исследования показывают, что икра способствует улучшению состояния кожи, стимулирует обновление клеток и восстановление эпидермиса. Она также оказывает антивозрастной эффект, индуцируя выработку адипонектина, что помогает предотвратить процессы старения. Богатая фосфором и Омега-3, икра способствует улучшению когнитивных функций мозга и заботится о здоровье костей и мышц. Кроме того, ее употребление может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помочь в поддержании здорового зрения и даже снизить вероятность развития некоторых видов рака. Содержащийся в икре селен укрепляет иммунную систему и помогает защитить клетки от повреждений свободными радикалами.

Не стоит также забывать о положительном влиянии икры на настроение благодаря ее успокаивающим свойствам и способности уменьшать риск депрессивных расстройств.