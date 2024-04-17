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Шашлыкам и дачам быть: первая майская пятидневка будет тёплой — прогноз метеоролога

Александр Шувалов: не верьте приметам, праздники будут тёплыми

2:11
Наука

Метеоролог и климатолог Александр Шувалов в комментарии Pravda. Ru порадовал прогнозом погоды на начало мая и оценил примету о связи цветения черёмухи с похолоданием.

Апрель в этом году — время метеорологических горок, говорит специалист. Быстрая смена тепла и холода, и наоборот.

"В Москве потепление будет очень кратковременным, если считать центральные области — Москву, Подмосковье и окрестные области, — оно займёт только один день. Более продолжительным потепление будет на юге — в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Курской областях, — в среду, четверг, пятницу. В Центральном округе только в пятницу температура повысится до 15-20 градусов", — поясняет метеоролог.

Похолодание, которое ожидается в центре России к выходным и дальше, уже назвали "черёмуховым". Конец апреля — время расцвета этого дерева. К существующему поверью о связи похолодания и цветения черёмухи Александр Шувалов относится скептически:

"Это чаще всего совпадение. Возвраты холодов в апреле и мае — ежегодное явление, и ничего сверхъестественного в этом нет. Период цветения черемухи растягивается на неделю — две, за это время одно — два похолодания — практически классика развития погодных процессов в весенний период", — считает синоптик.

Точно обещать на первые майские праздники тепло климатолог не берётся, но его прогноз обнадёживает любителей шашлыков и дачников.

"Первая пятидневка мая, по прогнозам, будет на 2-4 градуса выше обычной климатической нормы для этого времени года. Как конкретно себя поведёт погода в эти дни, не придётся ли на второе — третье волна похолодания, хотя первое будет чрезвычайно теплым, или получится наоборот, вот этого я сказать не могу. Такие прогнозы, что пятидневка будет тёплой, вполне оправдываются. Исключительного тепла, скорее всего, не будет", — предупредил синоптик.

Черёмуха обыкновенная. Полезные, лечебные свойства черёмухи,
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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