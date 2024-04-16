Учёный призвал готовиться к худшему: следующие реки, которые выйдут из берегов, — Обь и Енисей

Географ Тишков предрёк подтопления на Алтае

Следом за Уралом и Тоболом из берегов могут выйти Обь и Енисей, предрёк главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков. Он объяснил URA.RU, почему ситуация с паводками в России этой весной стала настолько непростой.

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"Какие дальше реки будут — это несомненно бассейн Оби. Какие-то ожидаются подтопления в верховьях Енисея. В том числе Алтай станет сейчас ареной для наводнений", — предсказал учёный.

Главная причина всех бед — как водится, человеческий фактор. "Когда строятся хлипкие гидротехнические сооружения, которые любым порывом размывает и прорывает, и тогда жертвами становятся люди и их постройки", — возмущён географ.

"Также, конечно, будет центральная, средняя Сибирь, юг Сибири. И только потом может быть Дальний Восток, но это ближе уже к сезону дождей. Сейчас там период засухи и лесных пожаров, которые происходят также от человеческой бесхозяйственности", — добавил он.

Паводки — явление регулярное, но от года к году они усиливаются в результате вырубки лесов, объяснил Тишков. "Это когда их вырубают, в итоге сток становится очень быстрый и после ливня, ливневых дождей возникают паводки. То есть вся страна находится в зоне риска", — посетовал он.

По мнению специалиста, жители затопленных домов во многих случаях сами виноваты — нечего было строиться в поймах.

"Что происходит сейчас и происходит каждый год так или иначе связано с тем, что это не вода становится угрозой для человека, а человек идет навстречу своим проблемам, несчастьям и потерям", — уверен Тишков.

Низины всегда затапливает, даже в слабое половодье, надо пресечь их застройку. "Но люди туда идут, рискуют. Тогда надо установить очень высокий коэффициент страхования всего того, что строится там, будь то садовое товарищество, будь то коттеджные поселки, будь то, как в Орске и в Оренбурге, многоэтажное строительство", — призвал он.

"Это абсурд, это бесхозяйственность, это жадность человеческая, которая хочет быть поближе к воде. А сейчас государство начинает расхлёбывать вот эту бесхозяйственность", — заключил учёный.