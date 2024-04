Учёный призвал готовиться к худшему: следующие реки, которые выйдут из берегов, — Обь и Енисей

Следом за Уралом и Тоболом из берегов могут выйти Обь и Енисей, предрёк главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков. Он объяснил URA.RU, почему ситуация с паводками в России этой весной стала настолько непростой.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Зуйков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported