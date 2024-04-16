Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цеков: предложение Гросси по ЗАЭС — бессмысленная затея
Шольц: Китай должен повлиять на Россию
Telegraph: британцу пришли штрафы за машину, отправленную на Украину
Против Ивлеевой составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ
Как наслаждаться продуктами из муки, не набирая лишний вес: советы от диетологов
Китайские учёные заявили, что танцы помогают похудеть
Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
Были названы опасные заболевания, симптомом которых является боль в колене
Как определить состояние двигателя по запаху моторного масла
Учёный призвал готовиться к худшему: следующие реки, которые выйдут из берегов, — Обь и Енисей

Географ Тишков предрёк подтопления на Алтае

Наука

Следом за Уралом и Тоболом из берегов могут выйти Обь и Енисей, предрёк главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков. Он объяснил URA.RU, почему ситуация с паводками в России этой весной стала настолько непростой.

Географ Тишков предрёк подтопления на Алтае
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Зуйков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Какие дальше реки будут — это несомненно бассейн Оби. Какие-то ожидаются подтопления в верховьях Енисея. В том числе Алтай станет сейчас ареной для наводнений", — предсказал учёный.

Главная причина всех бед — как водится, человеческий фактор. "Когда строятся хлипкие гидротехнические сооружения, которые любым порывом размывает и прорывает, и тогда жертвами становятся люди и их постройки", — возмущён географ.

"Также, конечно, будет центральная, средняя Сибирь, юг Сибири. И только потом может быть Дальний Восток, но это ближе уже к сезону дождей. Сейчас там период засухи и лесных пожаров, которые происходят также от человеческой бесхозяйственности", — добавил он.

Паводки — явление регулярное, но от года к году они усиливаются в результате вырубки лесов, объяснил Тишков. "Это когда их вырубают, в итоге сток становится очень быстрый и после ливня, ливневых дождей возникают паводки. То есть вся страна находится в зоне риска", — посетовал он.

По мнению специалиста, жители затопленных домов во многих случаях сами виноваты — нечего было строиться в поймах.

"Что происходит сейчас и происходит каждый год так или иначе связано с тем, что это не вода становится угрозой для человека, а человек идет навстречу своим проблемам, несчастьям и потерям", — уверен Тишков.

Низины всегда затапливает, даже в слабое половодье, надо пресечь их застройку. "Но люди туда идут, рискуют. Тогда надо установить очень высокий коэффициент страхования всего того, что строится там, будь то садовое товарищество, будь то коттеджные поселки, будь то, как в Орске и в Оренбурге, многоэтажное строительство", — призвал он.

"Это абсурд, это бесхозяйственность, это жадность человеческая, которая хочет быть поближе к воде. А сейчас государство начинает расхлёбывать вот эту бесхозяйственность", — заключил учёный.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Последние материалы
РИА Новости: за покушением на Шария стоит Киев
Военный консультант Вадим Козюлин: воздушные шары тоже могут быть террористами
Почему ВСУ потерпели неудачу в Грайвороне? Разгадываем загадку!
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Семь привычек, необходимых для тех, кто стремится похудеть
Самая дешёвая съёмная квартира в Москве сдаётся за 29 тысяч рублей в месяц
Таиланд облегчил правила въезда для россиян
"РСХБ-Страхование" требует 896 млн рублей с управления ветеринарии в Воронеже
LADA Kalina стоит как новый айфон
Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников