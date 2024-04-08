Дамбу в Орске прорвало из-за глобального потепления, считает учёный

Неслыханный паводок в Оренбургской области обусловлен, прежде всего, причинами природного характера, уверен главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
"Причина первая — это, несомненно, очень большой объем половодного стока", — уточнил он в интервью ТАСС.
Снега выпало много, его таяние переполнило реки, они вышли из берегов и местами повредили защитные сооружения, пояснил учёный.
Водосброс можно весьма эффективно регулировать, но проблема в том, что мощность паводка сложно достоверно прогнозировать. "Предсказание условий формирования половодья столкнулось с тем, что мы плохо знаем, как процесс будет развиваться, и он пошёл по довольно катастрофическому пути", — посетовал Болгов.
"Плюс ещё климатические изменения у нас происходят, в результате которых учащаются такие климатические ситуации", — добавил он.
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