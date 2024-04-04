Ваши друзья могут спасти вас от сердечного приступа: исследование разгадывает загадку социальных связей

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Ученые выяснили, что дружба с богатыми людьми повышает продолжительность жизни

1:57
Наука

Исследование, проведенное учеными из медицинского центра при комплексе университетских больниц Кливленда, выявило, что более крепкие онлайн-связи между людьми с разными социально-экономическими статусами в социальной сети Facebook* коррелируются с уменьшением риска летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний. Эта информация была опубликована в SciTechDaily.

Ученые выяснили, что дружба с богатыми людьми повышает продолжительность жизни
Фото: pixabay.com by Luisella Planeta is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В рамках исследования ученые измерили силу социальных связей людей по всей территории США, проанализировав аккаунты Facebook* множества пользователей. Они выявили регионы с более высоким количеством онлайн-друзей у пользователей, включая тех, кто обладает высоким социально-экономическим статусом.

Следует отметить, что исследование оценивало только дружеские связи, не учитывая активность в комментариях или сообщениях.

Затем ученые сопоставили эти данные с показателями преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в этих же регионах. Были проанализированы данные почти 900 тысяч человек в возрасте от 25 до 65 лет, ушедших из жизни.

Результаты показали, что в районах с более крепкими дружескими связями с людьми, обладающими высоким социально-экономическим статусом, отмечалось меньше случаев преждевременной смертности от серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Эта тенденция наблюдалась как на национальном, так и на региональном уровнях.

Ученые предположили, что дружба с людьми с более высоким социально-экономическим статусом, будь то в реальной жизни или онлайн, может способствовать более осознанному подходу к возможностям получения образования, карьерного роста, поддержанию здорового образа жизни и другим ключевым аспектам жизни.

Эти полезные социальные связи оказывают влияние не только на экономические перспективы индивида, но и на его долгосрочное здоровье.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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