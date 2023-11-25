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У людей с лишним весом повышен риск рака и диабета

Наука

Проблема избыточного веса и ожирения стала актуальной в последние десятилетия по всему миру. Этот вопрос привел к увеличению вероятности возникновения неинфекционных заболеваний, включая второй тип сахарного диабета, заболевания сердца и сосудов, а также рак, сообщает издание Obesity.

У людей с лишним весом повышен риск рака и диабета
Фото: Нейросеть Шедеврум

Последние исследования указывают, что заболевания сердца и сосудов могут независимо способствовать появлению определенных форм рака, несмотря на наличие общих факторов риска, таких как индекс массы тела (ИМТ). Биологические процессы, такие как окислительный стресс и воспаление, являются общими для развития рака, болезней сердца и сосудов, а также второго типа сахарного диабета.

В общем, можно предположить, что сердечно-метаболические заболевания могут усугубить негативные последствия избыточного веса и ожирения при развитии рака.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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