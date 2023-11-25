У людей с лишним весом повышен риск рака и диабета

Проблема избыточного веса и ожирения стала актуальной в последние десятилетия по всему миру. Этот вопрос привел к увеличению вероятности возникновения неинфекционных заболеваний, включая второй тип сахарного диабета, заболевания сердца и сосудов, а также рак, сообщает издание Obesity.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Последние исследования указывают, что заболевания сердца и сосудов могут независимо способствовать появлению определенных форм рака, несмотря на наличие общих факторов риска, таких как индекс массы тела (ИМТ). Биологические процессы, такие как окислительный стресс и воспаление, являются общими для развития рака, болезней сердца и сосудов, а также второго типа сахарного диабета.

В общем, можно предположить, что сердечно-метаболические заболевания могут усугубить негативные последствия избыточного веса и ожирения при развитии рака.