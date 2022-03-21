Американский космический фонд "отменил" Юрия Гагарина

Космический фонд США — некоммерческая группа со штаб-квартирой в Колорадо, возглавляемая руководителями аэрокосмической промышленности, изменил повестку дня предстоящего космического симпозиума.

Как сообщается на странице симпозиума, запланированного на апрель, первоначальное название мероприятия — "Ночь Юрия" — "в свете текущих мировых событий изменено на "Празднование космоса: узнайте, что дальше".

Российский космонавт Андрей Борисенко в интервью RT раскритиковал "инициативу", назвав "неоправданным" удаление имени первого человека в космосе, легендарного космонавта Юрия Гагарина, в угоду политической конъюнктуре:

" Борьба с историей началась. Юрий Гагарин — это не только наша история, это всемирная история. Они пытаются стереть мировую историю из памяти всех на Земле, — посетовал космонавт, "за плечами" которого более 337 дней на орбите. — Такие действия неоправданны”

Борисенко считает, что другие космические достижения России постигнет та же участь:

"Я подозреваю, что в других мероприятиях, которые пройдут в ближайшее время, связанные с освещением освоения космоса, космических полетов, упоминание о нашей стране также будет стерто", — сказал он.

Юрий Гагарин вошел в историю 12 апреля 1961 года, когда он стал первым человеком на орбите Земли.