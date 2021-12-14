Гинцбург рассказал, насколько "Спутник V" эффективен против омикрон-штамма

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты центра ещё выясняют, насколько "Спутник V" эффективно действует в отношении штамма "омикрон".

По словам Гинцбурга, сейчас специалисты проводят эксперименты, чтобы выяснить, как "Спутник V" действует против омикрон-штамма. Глава центра Гамалеи убеждён, что вакцина будет обеспечивать защиту от нового варианта коронавируса.

"Я думаю, что защита определённая будет, а какая там определённая защита, в каких цифрах она будет выражена — вот это и является предметом исследования, которое сейчас наши сотрудники интенсивно ведут", — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Если падение защиты "Спутника V" будет 10-кратным, то придётся изменить вакцину. Если же вакцина будет защищать от нового штамма в 2, 4, 6 раз слабее, чем от уханьского варианта COVID-19, то изменения в состав препарата вноситься не будут, отметил Гинцбург.

При этом директор центра Гамалеи не исключил, что придётся изменить вакцину и сделать её двухкомпонентной, чтобы она защищала от двух штаммов: "дельта" и "омикрон".

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