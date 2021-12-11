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Гинцбург: учёные собрали конструкцию вакцины от "омикрона"

Здоровье

Конструкция вакцины от нового штамма коронавируса "омикрон" собрана, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Как отметил глава научного ведомства, компонент направлен на все имеющиеся виды COVID-19.

Гинцбург: учёные собрали конструкцию вакцины от "омикрона"

"Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — рассказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Ранее в институте Гамалеи рассказали, что проводят исследования действия уже имеющегося компонента "Спутник V" на новый штамм. По словам Гинцбурга, сначала необходимо выделить саму структуру "омикрона", чтобы понять, необходима ли для него другая вакцина или в этом нет надобности. Как тогда подчеркнул учёный, работа займёт около двух недель.

Ранее Pravda.Ru писала о четырёх зарегистрированных случаях нового штамма в России. Все заболевшие вернулись из-за границы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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