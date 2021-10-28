"Союз" раскрашенный под хохлому стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту "Прогресс МС-18", стартовала с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. На борту грузового корабля питьевая вода, продукты и баллоны с кислородом.

Запуск "Прогресс МС-18"

Стыковка "Прогресса" с Международной космической станцией намечена 30 октября в 04:34 по Москве, сообщает Роскосмос.

Ракета обклеена символикой под хохломскую роспись. Связано это с 800-летием Нижнего Новгорода, где и зародился вид искусства.

Корабль "Прогресс" доставит на МКС жизненно важные запасы для экипажа космической станции:

470 килограммов топлива дозаправки,

420 литров питьевой воды,

40 килограммов воздуха и кислорода в баллонах,

1 509 килограммов оборудования и материалов,

медицинские средства и оборудование,

одежду,

стандартные рационы питания и "заказанные" продукты.

Ранее Pravda.Ru писала о "заказах" космонавтов на МКС. По сообщению завотдела питания МКС, в этот раз космический экипаж не заказывал икру и прочие деликатесы.