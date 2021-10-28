EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Москва рекомендует соседям Афганистана не пускать к себе войска НАТО
Кататься на самокатах и роликах хотят запретить по Красной площади
МИД Франции: семья Лукашенко торгует людьми
Пушков высмеял негодование Польши по решению ЕС: "Немножко беременна"
Каминг-аут футболиста высшей лиги поверг болельщиков в шок
Контрразведка США: Китай готовит биооружие индивидуального поражения
Украинским предприятиям пророчат повальное банкротство
Установлено: аспирин значительно снижает количество COVID-госпитализаций
Сколько будет стоить доллар в ноябре рассказали экономисты

"Союз" раскрашенный под хохлому стартовал с Байконура

Наука

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту "Прогресс МС-18", стартовала с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. На борту грузового корабля питьевая вода, продукты и баллоны с кислородом. 

Запуск "Прогресс МС-18"

Стыковка "Прогресса" с Международной космической станцией намечена 30 октября в 04:34 по Москве, сообщает Роскосмос.  

Ракета обклеена символикой под хохломскую роспись. Связано это с 800-летием Нижнего Новгорода, где и зародился вид искусства. 

Корабль "Прогресс" доставит на МКС жизненно важные запасы для экипажа космической станции: 

  • 470 килограммов топлива дозаправки,
  • 420 литров питьевой воды,
  • 40 килограммов воздуха и кислорода в баллонах,
  • 1 509 килограммов оборудования и материалов,
  • медицинские средства и оборудование,
  • одежду,
  • стандартные рационы питания и "заказанные" продукты.

Ранее Pravda.Ru писала о "заказах" космонавтов на МКС. По сообщению завотдела питания МКС, в этот раз космический экипаж не заказывал икру и прочие деликатесы. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Кататься на самокатах и роликах хотят запретить по Красной площади
МИД Франции: семья Лукашенко торгует людьми
Пушков высмеял негодование Польши по решению ЕС: "Немножко беременна"
Каминг-аут футболиста высшей лиги поверг болельщиков в шок
Контрразведка США: Китай готовит биооружие индивидуального поражения
Украинским предприятиям пророчат повальное банкротство
Установлено: аспирин значительно снижает количество COVID-госпитализаций
Сколько будет стоить доллар в ноябре рассказали экономисты
В Подмосковье найден мертвым экс-начальник УФСБ по Ярославской области
Помощник режиссера заявил о нарушениях с оружием на съемках фильма Болдуина
Популярное
Мир. Новости мира
Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
Новости Украины
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
Новости Украины
Пора демонтировать газопровод на Украину
Шоу-бизнес
Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Здоровье
COVID-вакцину запрещают в Северной Европе из-за "побочки" на сердце у мужчин
Здоровье
Доктор Мясников развеял миф о красном мясе, в который верил весь мир
В Турции назвали огромной ошибкой военную помощь Украине
Мир. Новости мира
В Турции назвали огромной ошибкой военную помощь Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников