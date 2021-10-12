Космонавты на МКС не получат чёрную и красную икру к новогоднему столу. По сообщению отдела питания экипажа Международной космической станции, космонавты в этом году отказались от деликатеса.
"Икру красную, чёрную не просили. Нет икры в этот раз", — пояснили в ведомстве.
В МКС уточнили, что это было решение экипажа, а не ведомства. Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров просто не заказали доставку продукта.
Также в отделе питания пояснили, что грузовой корабль "Прогресс МС-18" с провизией отправят на станцию в конце октября, передаёт ТАСС.
К новогоднему столу на орбите космонавты дополнительно получат:
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