Рогозин рассказал о состоянии Пересильд и Шипенко на МКС

Глава компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил о состоянии режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. Они отправились на Международную космическую станцию, чтобы создать первую в мире картину в космосе.

По словам Рогозина, Пересильд и Шипенко постоянно работают и не слушают врачей, которые призывают нормально спать. Вместе с этим руководитель отметил, что все остальные рекомендации профессионалы проекта "Вызов" соблюдают.

"Врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полёта", — отметил Рогозин в Twitter.

Также глава ответил на комментарий пользовательницы соцсети, которая отметила отвагу и смелость Пересильд. По словам Рогозина, она действительно молодец, мало кто способен отправиться на съёмки в космос.

Ранее в Японии оценили риск "Роскосмоса", который решил отправить на МКС непрофессиональных космонавтов. Жители поразились успешному запуску Пересильд и Шипенко.

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