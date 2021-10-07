Канделаки призвала россиян порадоваться за Пересильд

Космическое путешествие первого в истории "киноэкипажа", в составе которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, — знаковое для нашей страны событие. Тина Канделаки высказалась по поводу нашумевшего события.

Заместитель гендиректора "Газпром-медиа" Тина Канделаки отметила, что полёт актрисы на МКС привлёк внимание к российской космонавтике.

"Юлия Пересильд сейчас находится на высоте более 200 км над Землёй. Теперь можно говорить, что таких высот в нашем кино не достигала ни одна женщина. Если же быть серьезной, то очевидно, что внимания к нашей космонавтике стало больше. Неслучайно, что даже NASA вело трансляцию на своем YouTube-канале", — сказала в беседе с argumenti. ru Тина Канделаки.

В космосе режиссёру и актрисе предстоит снять очень важные кадры для фильма "Вызов", повествующий о подвиге врача в деле спасения космонавта.

Телеведущая отметила, что Юлия Пересильд уже вошла в историю.

"Будет ли больше внимания к нашему кино? Узнаем, когда фильм выйдет на экраны. В любом случае за Юлю можно радоваться прямо сейчас. О полете в космос мечтают многие, а исполняют эту мечту единицы", — сказала звезда ТВ.

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