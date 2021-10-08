Вот дают!: японцы восхитились российским "киноэкипажем"

По мнению японских читателей СМИ, "Роскосмос" сильно рисковал, когда отправил на МКС непрофессиональных космонавтов. Успешный запуск артистов на орбиту они назвали "поразительным".

"Всё-таки "Роскосмос" марку держит! Молодцы!", — цитирует восторженные комментарии РИА Новости.

Некоторые читатели онлайн-изданий отметили, что это настоящий "прорыв" в сфере космических технологий. И Япония отстала от России в гонке.

"Вот Россия даёт! Она часто побеждает в космической гонке!", — написал пользователь под ником gotarotsunashim.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что экипаж чувствует себя хорошо и съёмки фильма "Вызов" идут по плану. Глава космического ведомства Дмитрий Рогозин отметил, нештатных ситуаций на борту не происходило и врачи пристально следят за здоровьем творческого экипажа.

Первый в мире "киноэкипаж" "Роскосмос" отправил на МКС три дня назад. В состав группы вошли актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

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