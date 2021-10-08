По мнению японских читателей СМИ, "Роскосмос" сильно рисковал, когда отправил на МКС непрофессиональных космонавтов. Успешный запуск артистов на орбиту они назвали "поразительным".
"Всё-таки "Роскосмос" марку держит! Молодцы!", — цитирует восторженные комментарии РИА Новости.
Некоторые читатели онлайн-изданий отметили, что это настоящий "прорыв" в сфере космических технологий. И Япония отстала от России в гонке.
"Вот Россия даёт! Она часто побеждает в космической гонке!", — написал пользователь под ником gotarotsunashim.
Ранее в "Роскосмосе" заявили, что экипаж чувствует себя хорошо и съёмки фильма "Вызов" идут по плану. Глава космического ведомства Дмитрий Рогозин отметил, нештатных ситуаций на борту не происходило и врачи пристально следят за здоровьем творческого экипажа.
Первый в мире "киноэкипаж" "Роскосмос" отправил на МКС три дня назад. В состав группы вошли актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.