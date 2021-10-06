Работают по плану: Рогозин рассказал о самочувствии киноэкипажа

Специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК) дали оценку самочувствия актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые на данный момент находятся в космосе для съёмок фильма "Вызов".

"Врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полета как нормальное, без отклонений. Нештатных ситуаций нет. Работают по плану", — написал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём Telegram-аккаунте.

Ранее певица Алла Пугачёва выразила свои эмоции по поводу полёта актрисы Пересильд на МКС. Насчёт данной затеи высказались почти все знаменитости. Многие коллеги Юлии Пересильд пишут эмоциональные отзывы, желая актрисе успеха в её ответственной космической миссии. Напомним, что киноэкипаж пробудет в космосе 12 дней.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.