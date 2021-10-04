"Роскосмос" запустит к МКС первый в мире киноэкипаж

"Роскосмос" утвердил актрису Юлию Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова к полёту на Международную космическую станцию: киногруппа отправится на околоземную орбиту 5 октября, чтобы создать первый художественный фильм под названием "Вызов".

В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что госкомиссия во главе с председателем Дмитрием Рогозиным утвердили основной и дублирующий экипажи. Гендиректор госкорпорации будет продюсировать фильм.

"Вызов" станет первым фильмом в истории кинематографа, съёмки которого пройдут в космосе с участием профессиональной актрисы. Таким образом, "Роскосмос" опередит НАСА и SpaceX, которые планировали отправить в космос для съёмок фильма актёра Тома Круза и режиссёра Дага Лаймана.

Российские космонавты, которые уже находятся на МКС (Олег Новицкий и Пётр Дубров) помогут "киноэкипажу" снимать фильм. Пересильд и Шипенко проведут на станции 12 дней и вернутся на Землю 17 октября.

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