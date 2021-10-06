Россия запустит четыре спутника для слежки за Арктикой

Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что до 2025 года Россия запустит четыре радиолокационных спутника: три из них будут контролировать таяние и движение льдов и один — следить за метеорологической обстановкой в Арктике.

На выступлении в Совете Федерации Трутнев сказал, что помимо этого предполагается запустить "четыре космических аппарата для обеспечения пользователей в Арктической зоне спутниковой связью и сетью интернет"

В частности, в 2022–2023 годах Россия выведет на орбиту два спутника "Кондор-ФКА" и один спутник "Обзор-Р" для радиолокации льда. Спутник для метеорологического мониторинга "Арктика-М" отправят в космос в 2023 году. На реализацию озвученных проектов будет выделено шесть миллиардов рублей.

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