Трутнев: создание города-миллионщика в Приморье – полезный проект

Создание города-миллионщика на Дальнем Востоке России — очень хороший проект, который может принести только пользу, как в экономическом, так и в социальном планах. Об этом заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Он поддерживает идею главы Минвостокразвития Алексея Чекункова создания в дальневосточном и сибирском регионах нескольких огромных мегаполисов.

По мнению чиновников, это поможет поднять экономику регионов, а также повысить социальный статус дальневосточников и сибиряков, передаёт ТАСС.

"Не стоит строить новые города, стоит лишь привести в порядок уже существующие — вот приоритетная задача для отдалённых от Москвы регионов", — уверен Трутнев.

Он напомнил, что рабочее название города — Спутник, что означает — первый в освоении достижений науки и техники.

"Самое главное, благодаря этому проекту в Приморье могут снизиться цены на жильё, улучшит качество жизни проживающих здесь людей и, как итог, усилит агломерацию Владивостока", — сказал Трутнев.

Он выразил уверенность, что с появлением нового города приморская столица по праву займёт лидирующее место в рейтинге привлекательности городов вслед за Петербургом и Москвой.

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