Осьминоги смогут адаптироваться к повышенному уровню кислоты в океане

Избыток углекислого газа, который люди выделяют в воздуха, а также другие разрушительные факторы, повышают кислотность океанов, так как данные вещества растворяются в воде. Но несмотря на это, осьминоги смогли адаптироваться к быстро меняющимся условиям обитания, сообщает "Популярная механика".

В результате ранее проведённых исследований учёные доказали негативное влияние закисления океана на головоногих моллюсков, таких как осьминоги, каракатицы и кальмары.

Однако осьминоги Octopus rubescens, распространённые на западном побережье Северной Америки, научились регулировать свой обычный уровень метаболизма (RMR) в течение ряда недель в ответ на снижение уровня pH в воде.

Учёные изучили десять осьминогов в контролируемых лабораторных условиях, при этом RMR был измерен сразу после воздействия кислой воды, через одну неделю и через пять недель. Также специалисты следили за критическим давлением кислорода — показатель того, получают ли животные необходимое количество кислорода или нет.