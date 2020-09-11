Даже короткая прогулка улучшает работу мозга и память

Новое исследование показало, что физические нагрузки положительно отражаются на концентрации и способности принимать решения. Результат уже можно ощутить после пешей прогулки, бега или езды на велосипеде.

Шведские учёные провели метаанализ 13 исследований, в которых приняли участие люди в возрасте от 18 до 35 лет. Все они активно занимались бегом, ездой на велосипеде или практиковали пешие прогулки.

Участникам было предложено пройти разные интеллектуальные тесты, в том числе им нужно было запомнить 15 слов.

В результате оказалось, что после небольших по продолжительности тренировок люди легко справлялись с заданиями.

Физические нагрузки увеличивают уровень белка под названием нейротрофический фактор головного мозга, который важен для памяти.

Также в результате метаанализа выяснилось, что даже короткие по продолжительности, но интенсивные периоды нагрузок от двух минут до часа в день способны дать хороший эффект.